Zanger Brian Molko van rockband Placebo noemt Giorgia Meloni een fascist en riskeert nu Italiaanse boete

18 jul. 2023 - 19:03

Ineens is benoemen kwalijk. Wanneer, is in jouw ogen, iemand wel een fascist? Waarom is Meloni er geen volgens jou? "dat is echt een dooddoener. Het zorgt dat het zijn kracht verliest en je dood daarmee ook elke vorm van debat." Waarom vind je dat? De dooddoener is dat jij Meloni verdedigt of in ieder geval geen fascist vindt maar dat niet wil beargumenteren. Jij hebt geen behoefte aan een debat want dan zou je moeten beargumenteren waarom Meloni geen fascist is. "Wat wel jammer is dat sommige mensen elke keer maar iedereen een fascist racist of puntje puntje foob noemen," Dat is jouw enige vorm van een zogenaamd debat. Fascisme gedogen en als daar kritiek opkomt dan daar uitvluchten voor zoeken.