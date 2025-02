Zandvoort tijdelijk belastingparadijs Opinie • 17-02-2020 • leestijd 2 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

‘Wanneer je een internationaal evenement als de Formule 1 in huis haalt, moet je het op niveau faciliteren’, zegt Bernhard van Oranje-Nassau, een van de initiatiefnemers. ‘

Tijdens de F1-wedstrijden moet de Nederlandse belastingwetgeving in Zandvoort en omgeving tijdelijk worden opgeschort. Anders slaat Nederland internationaal een flater, waarschuwt de organisatie.

‘Wanneer je een internationaal evenement als de Formule 1 in huis haalt, moet je het op niveau faciliteren’, zegt Bernhard van Oranje-Nassau, een van de initiatiefnemers. ‘Dat geldt op alle vlakken, dus ook op het gebied van de financiële transacties eromheen. Je wilt niet dat die onderworpen worden aan regelgeving waar de gasten misschien niet van gediend zijn. Daarom vragen we een belastingvrijstelling voor alle activiteiten die aan de races gelieerd zijn en ontheffing van gelieerde regelgeving.’

De nieuwe eis van de organisatie volgt op de initiatieven om dwars door een zeehondenreservaat heen te mogen crossen en om Zandvoorters met een uitkering tijdelijk onder te brengen in de IJsselhallen in Dronten. Van Oranje-Nassau: ‘Het zijn immers internationale vips die je op bezoek hebt. Die kun je niet lastigvallen met triviale zaken als files en paupers. We hebben het hier tenslotte over een high society gebeuren.’

De gemeente Zandvoort gaf vorige week een vergunning af voor het evenement. ‘Veel te laat natuurlijk’, erkent burgemeester David Moolenburgh. ‘De organisatie was al lang begonnen met de werkzaamheden die ze nodig acht. Dan maak je als gemeente geen beste beurt door niet tijdig je vergunning in te leveren. Gelukkig is ons dat niet al te zeer kwalijk genomen. We hebben goede hoop alsnog een uitnodiging te krijgen.’

De gemeente staat volledig achter de ambitie van de organisatie voor een belastingvrijstelling. Moolenburgh: ‘Sterker nog, we zijn al in gesprek met enkele juridische en financiële dienstverleners aan de Amsterdamse Zuidas om tijdelijk kantoor te houden in onze freezone. Dat is de naam die we voor de gelegenheid aan het gemeentehuis zullen geven.’

Minister van Financiën Wopke Hoekstra geeft binnenkort uitsluitsel: ‘Het zal best lastig zijn om internationale belastingregels te vinden die je nog niet kunt omzeilen via Nederland, maar we doen ons best. In elk geval kunnen we de eretribune-klanten compenseren voor de kosten die ze maken. Zolang we het woord belastingparadijs maar vermijden, net als de term douceurtje voor het koningshuis, want daar kan geen sprake van zijn. Als Kabinet begrijpen we echter goed dat je de elite niet met overheidsbeleid kunt benadelen. Anders komen ze volgend jaar niet terug en dat zou een forse domper zijn voor zo’n fijn volksfeest.’