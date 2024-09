Zal Van Vroonhoven karakter blijven tonen in het asieldebat?

Vers twee is of zij en het NSC hun houding volhouden. Van Vroonhoven is met menig partijprominent gepokt en gemazeld in het CDA. Die partij heeft een grote traditie in tegensputteren en kritiek op de regeringscoalities waar ze zelf deel van uitmaakte. Dat heeft te maken met het feit dat de christendemocratie een huis is met vele kamers. Binnen de partij bestaan uiteenlopende tendensen, die je als Kamerlid nu en dan in je betogen moet laten doorklinken. Anders komt er hommeles. Als puntje bij paaltje komt, worden de gelederen echter gesloten en het eigen kabinet gesteund. In de dagen van het kabinet Van Agt Wiegel kende het CDA een groepje loyalisten, die eigenlijk liever Den Uyl in het Catshuis hadden gezien. Die lieten zich aan de lopende band kritisch uit over het beleid maar bleven daarbij het kabinet in het zadel houden. Barend Biesheuvel, politiek leider van de Anti Revolutionaire Partij, die later in het CDA zou opgaan, maakte er zelfs een hele strategie van. Hij loste, zoals hij het zelf noemde, schoten voor de boeg. Dat leverde veel publiciteit op. De ARP won zelfs aanhangers in progressieve kring maar een schot midscheeps op het kabinet waar zijn partij deel van uitmaakte, loste Biesheuvel nooit. Hij keek wel uit.