Zacht winterweer: eendjes te vroeg geboren, egels verzwakt en in de war

Het zachte winterweer brengt tal van dieren van slag. In het Amsterdamse Vondelpark zijn de eerste pasgeboren eendjes al waargenomen. Volgens stadsecoloog Stijn Nollen is dat veel te vroeg. “Als er straks nog een koude periode aankomt dan kunnen die dieren weer doodvriezen”, vertelt hij aan AT5 .

Ook andere diersoorten zijn in de war. Zo beginnen egels later aan hun winterslaap. Het gevolg is dat de dieren verzwakt raken en moeten worden opgelapt door de medewerkers van de dierenambulance, vertelt Nollen. Als het weer zo zacht blijft als nu, kan dat later tot grotere problemen met muggen en eikenprocessierupsen leiden, verwacht hij.