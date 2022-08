YouTube verbiedt video waarin Tesla-investeerder automatische rem test op eigen kinderen Nieuws • 21-08-2022 • leestijd 2 minuten • 1308 keer bekeken • bewaren

YouTube heeft een video verwijderd waarin Tesla-investeerder Tad Park zijn zelfrijdende auto test op zijn eigen kinderen. Park wilde onderzoeken of de auto daadwerkelijk afremt voor kinderen die de straat oversteken. Volgens YouTube is de video in strijd met de huisregels die content verbieden die ‘het emotionele en fysieke welzijn van minderjarigen in gevaar brengen’.

In de video die nog wel op Twitter circuleert, is te zien hoe een van de kinderen van Tad midden op straat staat. Eerst test hij of de automatische piloot van de auto überhaupt gaat rijden als het kind dichtbij staat, later probeert hij uit of de auto wel om de jongen heen stuurt. Verderop in de video test hij ook nog wat er gebeurt als zijn andere kind plots oversteekt.

Hoewel Park volhoudt dat zijn kinderen nooit echt in gevaar zijn geweest en dat hij te allen tijde de controle over het voertuig had, houdt YouTube vast aan de eigen regels en blijft de video verboden op het platform. Volgens een woordvoerder staat YouTube ‘geen inhoud toe waarin een minderjarige wordt getoond die deelneemt aan gevaarlijke activiteiten of die minderjarigen aanmoedigt om gevaarlijke activiteiten uit te voeren.’ Dat geldt voor stunts, pranks en dus ook voor tests met zelfrijdende auto’s.

De afgelopen jaren zijn er veelvuldig problemen geweest met de zelfrijdende functie van Tesla. Het gebeurt regelmatig dat de automatische piloot niet remt wanneer dat wel zou moeten. Tegelijkertijd heeft de auto ook last van zogenaamd “spookremmen”, waarbij de auto juist midden op de weg stopt zonder dat daar aanleiding toe is. Daar is in de VS door de warenautoriteit een onderzoek naar gestart.