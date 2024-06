YouTube-influencer 'prankt' zichzelf naar een zetel in het Europees Parlement Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

Screenshot: YouTube/Fidias Panayiotou

Een 24-jarige YouTuber zonder ook maar enige politieke ervaring en die zelf niet eens stemde, heeft een zetel gewonnen voor het Europees Parlement. Fidias Panayiotou uit Cyprus is niet aangesloten bij een partij en gaat als onafhankelijke het parlement in.

Panayiotou heeft een schare fans die tot ver buiten Cyprus reikt. Op zijn kanaal, waar hij “pranks” uithaalt, grappig bedoelde stunts, heeft hij 2,6 miljoen abonnees. In januari van dit jaar maakte hij zijn kandidatuur voor het Europees Parlement bekend. Dat deed hij op tv, gekleed in “sportschoenen, een korte broek, een colbert en drie stropdassen”.

Het Vlaamse HLN schrijft:

“Hij gaf toe dat hij nog nooit had gestemd en bitter weinig afwist van politiek. Maar naar eigen zeggen kon hij het niet langer aan dat “nerds” in Brussel de touwtjes in handen hadden. Hij wilde zelf niet verkozen worden, maar jongeren inspireren om zich met politiek bezig te houden. Het draaide dus anders uit.”

Panayiotou die diende in het verleden in het Cypriotische leger, waar hij onderdeel was van de duikbrigade van de explosieven opruimingsdienst. Hij heeft zelf laten weten voorheen de extreemrechtse Cypriotische partij ELAM te steunen. Zijn grote idool is Elon Musk, de multimiljardair die van Twitter het favoriete sociale netwerk voor neonazi's en andere rechtsextremisten maakte.