YouTube gaat video's met 'alternatieve medische behandelingen' en antivax-onzin verwijderen vanwege gevaren Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Magnus Hagdorn

YouTube wil om te beginnen proberen te voorkomen dat mensen die op zoek gaan naar informatie over de behandeling van kanker in de val van kwakzalvers en andere 'alternatieve genezers' terechtkomen. Het komt nogal eens voor dat mensen overlijden omdat ze geloven in de kletspraat en overstappen op middelen die geen enkel effect hebben op de bestrijding van de ziekte. Voor handelaren in dat soort middelen is YouTube tot nu toe een goudmijn maar clips met dergelijke medische desinformatie worden voortaan verwijderd.

De maatregelen zijn ook bedoeld om levens te redden. Uit onderzoek van de universiteit van Yale is gebleken dat mensen die geloven in 'alternatieve behandelingen' twee keer zo vaak binnen vijf jaar overlijden aan de gevolgen van de ziekte als patiënten die zich laten behandelen door echte medici. Bij borstkanker, de meest voorkomende kanker onder vrouwen is het risico vijf keer zo groot.

De VRT meldt dat onlangs nog een Belgische vrouw overleed na te zijn gaan geloven in kwakzalverij:

Hoe fout het kan gaan, bewijst het voorbeeld van de 52-jarige Carry Joris. De vrouw uit Wommelgem stierf eind juni aan een uitgezaaide vorm van borstkanker. Het jaar voordien had ze heil gezocht bij een homeopaat die rattenkruit (poeder van de giftige metaalsoort arsenicum dat verdund wordt voor sommige behandelingen, niet te verwarren met de plant rattenkruid, red.) en een natuurmedicijn van een giftige kikker voorschreef. Een oncoloog zou de vrouw in de laatste maand verteld hebben dat ze bij chemotherapie in februari wel nog een kans had gemaakt.

YouTube gaat niet alle alternatieve behandelingen weren. Huismiddeltjes blijven toegestaan. Wie bijvoorbeeld verkondigt dat je bij een schorre stem kruidenthee moet drinken om die te genezen mag dat gewoon blijven doen. De videodienst beoordeelt de inhoud op het gevaar voor de volksgezondheid.

"Het publieke gezondheidsrisico is hoog omdat kanker wereldwijd een van de voornaamste doodsoorzaken is. Er is nochtans een consensus over veilige kankerbehandelingen door lokale en globale gezondheidsexperten, ook al is het een onderwerp dat vaak met desinformatie te maken krijgt", schrijft YouTube.