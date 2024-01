Yora Rienstra raakte gewend aan teksten als ‘linkse kut, elitaire bitch en vieze homo’

11 jan. 2024 - 16:30

Mensen aanspreken op hun geaardheid of kleur is niet alleen dom, maar ook slecht. Schelden is een slecht gebruik en vaak het einde van communicatie. Toch is het zaak om hier scherp te zijn. Er zijn namelijk verschillende manieren om elkaar weg te zetten. En dat is niet voorbehouden aan mensen met een beperkte woordenschat. Haat bepekt zich niet tot mensen die schelden, maar zie je overal en aan alle kanten. Akwasi vind ik zelf daar een goed voorbeeld van.