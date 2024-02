Yesilgöz wil verbranden van koran en andere heilige schriften niet wettelijk verbieden

Yesilgöz noemde het verbranden van welk boek dan ook "smakeloos, primitief en sneu". Maar volgens haar is het in een vrije democratie toegestaan en moet dat ook zo blijven: "Vrijheden moet je beschermen, ook als het vrijheden zijn die op een manier worden ingevuld die je niet aanstaat." De minister vindt dat het niet aan de overheid is om te bepalen wat heilige boeken zijn. Dat neemt niet weg dat het Openbaar Ministerie in een concreet geval kan bekijken of er sprake is van opruiing of haatzaaien, voegde ze eraan toe.