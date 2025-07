Yesilgöz’ VVD: Visieloze Vereniging voor Democratische-uitholling Kijk Nou • Vandaag • leestijd 3 minuten • 64 keer bekeken • bewaren

Mehrzad Joussefi Actief lid van GroenLinks/PvdA-jongeren, winnaar van de Nationale Kinderprijs voor vrede, vrijheid en democratie, lid van de Unicef jongerenraad digitalisering

De VVD. Ooit Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, nu is het een afkorting voor Visieloze Vereniging voor Democratische uitholling. Thorbecke, de liberale grondlegger van de grondwet, draait zich om in zijn graf. En Yesilgöz? Die bewijst met haar leugen op leugen dat de VVD veranderd is in een ware rechts-populistische partij.

Zelf kwam ze als nareiziger naar Nederland. Ze kreeg hier veiligheid, een toekomst. Maar nu ontneemt ze die kans aan haar volgelingen. Nareis op nareis zei ze, alsof het om een vloedgolf gaat en niet om mensen die hun gezin bij zich willen.

Ze beweerde zelfs dat het om duizenden gevallen ging, en liet Rutte IV daarover klappen. Wat bleek? Het ging om hooguit tientallen gezinnen. Een minister die zo opzettelijk en schaamteloos met cijfers goochelt, zaait bewust verdeeldheid.

Het is spijtig om te constateren dat sommige mensen van kleur als Yesilgöz zichzelf gedwongen voelen om radicaal-rechtse standpunten in te nemen zodat ze door de dominante meerderheid serieus worden genomen.

Ze wist bij Collegetour niet eens hoeveel een bijstandsuitkering is. Maar wel falend neoliberaal beleid maken dat duizenden mensen nog harder de armoede induwt, zoals het loskoppelen van bijstandsuitkering van het minimumloon, waardoor bijstandsgerechtigden steeds minder te besteden hebben.

Yesilgöz regeert niet, ze reageert. Kort door de bocht en populistisch. Toen Douwe Bob tijdens een optreden weigerde te spelen na het zien van zionistische posters die van te voren niet waren afgesproken, beschuldigde ze hem er meteen van jodenhater te zijn. Zonder bewijs. Het gevolg? Doodsbedreigingen. Douwe Bob moest zelfs het land ontvluchten.

Demonstranten maakt ze verdacht, de NS beschuldigde ze zelfs van antisemitisme faciliteren vanwege vreedzame sit-ins op stations. En laten we ook eerlijk zijn: door kritiek op Israël steeds te koppelen aan antisemitisme, gebruikt ze het joodse volk voor haar politiek gewin en verwatert ze het begrip, wat juist opgevat kan worden als antisemitisme. Zijn de duizenden Israëliërs die wekelijks tegen Netanyahu protesteren dan ook antisemiet?

Onder druk van Wilders en met Yesilgöz is nu zelfs illegaliteit strafbaar gesteld. Niet alleen mensen op de vlucht zijn straks crimineel, maar ook de mensen die hen helpen. En vergeet niet: als de VVD-fractie in de Eerste Kamer de spreidingswet niet had gesteund, was de wet van hun eigen staatssecretaris Van der Burg allang gesneuveld.

En misschien wel het ergste: Yesilgöz opende de deur voor Wilders. Jarenlang sloot de VVD de PVV uit. Maar onder Yesilgöz niet meer. Ze normaliseerde extreemrechts, en ja: ze is daardoor medeverantwoordelijk voor de gigantische verkiezingswinst van Wilders én voor het meest rechtse kabinet ooit.

Intussen brokkelt haar eigen partij af. De JOVD rebelleert. Boekestijn en Dijkhoff zijn kritisch. Hun spindoctor vluchtte al naar WNL. En eerlijk? Ik vind het niet zo erg dat de VVD eindelijk zakt in de peilingen. Waarschijnlijk wordt Nederland er beter van.

Yesilgöz noemt GL-PvdA een radicale partij. Weet je wat écht radicaal is? Mensen in tentenkampen laten slapen. Gezinnen uit elkaar trekken en de helpende hand van mensen die een kopje soep uitdelen in de boeien slaan. Mensen wegzetten als lastposten terwijl jij zelf ooit gered werd door solidariteit. Het is tijd om op te staan. Tegen schijnoplossingen. Tegen haat. Voor menselijkheid en rechtvaardigheid.