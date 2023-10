Yeşilgöz (VVD, Justitie) snapt niet dat veroordeelde terrorist verklaring goed gedrag kreeg van haar eigen ministerie

17 okt. 2023 - 16:43

Er is niet 1 soort vog. Er zijn tig profielen en de vog mag alleen maar worden gevraagd voor het profiel wat relevant is voor de specifieke functie. Maw voor een taxi chauffeur is het relevant of hij veroordeeld is voor het rijden onder invloed en niet zozeer of hij veroordeeld is vanwege fraude. Dat laatste is voor een notaris weet wel een probleem en rijden onder invloed niet. Dus de eerste vraag is voor welke onderwerpen vluchtelingenwerk een vog vroeg.