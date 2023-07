Yesilgöz, vluchteling en VVD’er: nou en? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 533 keer bekeken • bewaren

Waarom zou een vluchteling niet het “recht” hebben om op te groeien tot een hardvochtige VVD’er?

Dat Dilan Yesilgöz de nieuwe lijsttrekker voor de VVD gaat worden verbaast echt niemand. Daar streeft ze al jaren naar. Dat de media er nu vol op duiken, kan ook niemand verbazen. Diverse kanalen pakken uit met verhalen over haar politieke loopbaan en ambitie. Het gaat over haar achtergrond, haar komst naar Nederland, over haar hond en huwelijk. En op sociale media, over haar oude column als SP-lid.

Ze ging van SP, via PvdA en GroenLinks naar de VVD. En ja, in die oude column denkt ze heel anders over asielzoekers dan dat ze nu doet en velen spreken er dan ook schande van dat Yesilgöz nu het kabinet heeft laten vallen, terwijl ze zelf naar Nederland is gekomen als nareiziger. Daar zit natuurlijk wel wat in, maar toch hè…

In het artikel van het AD staan wat beweegredenen van haar:

Later verklaarde ze haar politieke zoektocht door de politieke voorkeur van haar ouders. Die waren allebei links, dus begon Yesilgöz daar óók. Maar ze voelde zich daar niet thuis. Op ‘links’, zei ze later, zien ze alleen slachtoffers die gered moeten worden. En een slachtoffer, vertelde ze, wil ze nóóit zijn.

Op links willen ze inderdaad mensen helpen die slachtoffer zijn geworden van omstandigheden of de overheid. Tja, als je je daartegen wilt afzetten, is een vlucht naar de VVD natuurlijk logisch. Dat is bij uitstek de partij voor mensen die geen last van de overheid hebben. En asielzoekers, slachtoffers van oorlog en vervolging, ja, die hebben juist heel veel last van de overheid en weten dan ook per direct wat ze aan deze nieuwe lijsttrekker hebben. Om over anderen die lijden onder het VVD beleid nog maar te zwijgen.

Dan kun je boos zijn over de achtergrond van Yesilgöz en dat ze nu deze politiek uitdraagt, maar laten we eerlijk zijn: waarom zou een vluchteling niet het “recht” hebben om op te groeien tot een hardvochtige VVD’er? Wat is het alternatief? Moeten ze allemaal hun mond houden en hun hele leven op hun blote knieën dankbaar zijn?

Nee, net als elke geboren Nederlander mag ook elke migrant kritisch, asociaal en zelfs crimineel zijn. Of VVD lid. Zelfs dat mag.