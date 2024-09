Yesilgöz vindt xenofobie kabinet niet ver genoeg gaan, wil dat Faber tandje bijzet

PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber mag van VVD-leider Dilan Yeşilgöz wel wat harder werken. De opvolger van Mark Rutte mist ambitie van het kabinet, zei ze in het debat over de plannen van het kabinet. "Ik zie geen concrete planning, ik zie de wetten die in ons land voor structurele verandering kunnen zorgen niet uitgerold worden."