Yesilgöz verhoogt verkeersboetes ondanks negatief advies OM, demissionair kabinet heeft geld nodig

16 sep. 2023 - 12:08

@Frans "Met algemene stemmen." Volgens mij was de SP tegen toch? Maar inderdaad. Met een zeer grote meerderheid. En ook al waren er wel wat bedenkingen wat betreft deze wet men heeft er mee ingestemd in het vertrouwen dat de uitvoerders (regering) de wet zou hanteren zoals binnen een rechtstaat te doen gebruikelijk is. Dat was misschien wel de belangrijkste constateringen van de afgelopen tijd. Dat niet alleen de individuele vvd'er bereid is recht in te zetten op een manier waarop dat uitdrukkelijk niet de bedoeling is gold datzelfde voor vvd-geleide kabinetten. En Kamp is daar ook nog eens trots op. Want anders vertelde hij zijn verhaal in andere woorden. Je kunt makkelijker voorstemmen in het vertrouwen dat als er ongewenste uitkomsten zijn deze gecorrigeerd worden. Wat zou passen in de invulling van een rechtstaat. Maar er zijn blijkbaar politieke bewegingen die daarbij in de handen wrijven en het onrecht laten bestaan of zelfs nastreven. Want er is immers een taakstelling te behalen. Het is van de zotte. Ook dit verhogen van boetes. En hoewel dit nog te voorkomen is: met een kamp op justitie zou hij het geen probleem vinden dat als er niet genoeg geflitst werd ook willekeurig te beboeten. En hoe belachelijk het ook klinkt. Het is exact wat die gedaan heeft. Voor die invulling heeft alleen de VVD voor voorgestemd.