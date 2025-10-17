Yesilgöz spreekt per ongeluk de waarheid: 'Karl Marx had goede ideeën' Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 389 keer bekeken • bewaren

Sven Kockelmann ondervroeg VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz op haar thuisbasis WNL. Onverwacht kreeg dat gesprek een interessante wending van de politica, die in haar jonge jaren zo slim was om lid te worden van de SP, floepte er uit dat ze vond dat Karl Marx, grondlegger van het socialisme, "goede ideeën" had. Kockelmann begint over de auteur van Das Kapital omdat in het VVD-verkiezingsprogramma staat: "Het is goed als werknemers kunnen meedelen in de winst van het bedrijf waarvoor zij werken." Bij WNL vinden ze dat al meteen naar socialisme ruiken.

Het plan van de VVD kun je overigens ook in verbeterde vorm terugvinden in het verkiezingsprogramma van haar oude partij de SP:

Werknemers krijgen recht op een deel van de winst. Zonder werkende mensen is er immers geen winst. Niet alleen bestuurders en aandeelhouders, maar ook alle medewerkers krijgen voortaan recht op een deel van de winst. Zo profiteren alle werknemers collectief op het moment dat dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dit komt bovenop het reguliere salaris. Het minimale percentage van deze winstdeling leggen we vast in een wet. Per cao kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden.

De woorden van Yesilgöz zijn wellicht ook als een bom ingeslagen bij De Telegraaf, ooit het moederbedrijf van WNL. Daar gebruikten ze in 2012 de kreet Marx Rutte toen ze ontdekten dat de toenmalige VVD-leider de hoogte van de zorgpremie afhankelijk wilde maken van het inkomen.