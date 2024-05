Yesilgöz probeert eigen stommiteiten te overschreeuwen door te waarschuwen voor links

VVD-leider Dilan Yesilgöz bracht met een leugen over nareizende asielzoekers het kabinet ten val, waarna ze deur wagenwijd openzette voor samenwerking met de extreemrechtse PVV van Geert Wilders, iets wat haar voorganger Mark Rutte al jaren zorgvuldig vermeed. Dat leidde ertoe dat xenofoob Nederland zich in het stemhokje en masse achter de peroxideblonde onderbuikfluisteraar schaarde en niet, zoals ze ongetwijfeld had gehoopt, achter Yesilgöz. Met de PVV regeren "was niet haar keus", zei Yesilgöz zaterdag op het congres waar ze zich moest verantwoorden voor de totstandkoming van en haar bijrol in het meest rechtse kabinet dat Nederland ooit heeft gehad.