Yeşilgöz prijst Timmermans aan: ‘Nederlanders zoeken een leider die de boel bij elkaar houdt’

22 nov. 2023 - 11:40

De heer Kok van PVDA heeft ooit de verkiezingen gewonnen door 1 zin: '' Werk, wek en nog eens werk' hij werd premier en overal was genoeg werk. Toen kwam Srebinica toestanden, hij wilde geen antwoord geven als socialist en ging hij weg richting de ABN-Amro bank en liet Fortuyn de Nederlandse moslims beledigen en schofferen ( bijvoorbeeld door te zeggen Islam is een achterlijke cultuur) terwijl Fortuyn diverse seksuele relaties had met minderjarige Neder-Marokkanen in Rotterdam! Gekke wereld dus! Maar toch, ik vertrouw nu op PVDA-GL, want deze twee kunnen elkaar controleren bij uit de hand gelopen praatjes van 1 van deze twee! Ik heb gestemd, maar ik zeg niet hier op wie, toch wel: ik heb gestemd op PVDA-GL.