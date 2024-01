Yesilgöz onthult het geheim achter haar Ruttiaanse manier van antwoorden

Het is ongelofelijk maar de cabaret-redactie van Spijkers met Koppen is er in geslaagd VVD-leider Dilan Yesilgöz te strikken voor een interview over haar opmerkelijk politiek handelen. Deze week nog wist ze een wet die ze uit alle macht wilde tegenhouden, toch door de Eerste Kamer te krijgen. Tegenover interviewer Dolf Jansen loopt ze volledig leeg over haar stijl van leiderschap, wie haar adviseert en hoe ze er toch in slaagt bij ieder antwoord de herinnering aan Mark Rutte te activeren, zonder over zijn kwaliteiten te beschikken.