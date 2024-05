Yesilgöz ondermijnt trias politica van de rechtstaat Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

Terwijl in Amsterdam de wonden worden gelikt na het afbreken door de autoriteiten van een studentenprotest tegen het buitensporige Israëlische oorlogsgeweld, gaat Dilan Yesilgöz op Wildersachtige wijze tekeer en eist van de rechterlijke macht dat de actievoerders gestraft worden. Dat is op z'n zachtst gezegd ongebruikelijk omdat een minister van Justitie zich in het kader van de scheiding der machten, verre moet houden van bemoeienis met de rechtspraak. Yesilgöz, die in januari nog de principes van de rechtsstaat moest bestuderen voordat ze kon overgaan tot formatiepoging met de anti-democratische PVV, reageert op X op berichtgeving over vernielingen die zijn aangericht tijdens de bezetting van een UvA-gebouw: "De relschoppers die dit op hun geweten hebben moeten de rekening en de bijbehorende straffen krijgen. Want dit accepteren we niet. Nooit."

Voormalig VVD-spindoctor Henri Kruithof laat er in een reactie geen misverstand over bestaan: "Dit is grootspraak van een minister van justitie die er niet over gaat. We hebben gelukkig onafhankelijke rechtspraak in dit land."

De faux pas van de VVD-leider krijgt veel kritiek, ook vanwege het schijnheilige karakter van haar boodschap. Zo schrijft Marko Ruijtenberg, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente Lansingerland: "Ik meen me herinneren dat we dit soort stoere taal niet hebben gelezen bij de boerenprotesten die snelwegen bezetten, dingen in de fik staken en Provinciehuizen belaagden. #Yesligöz is geen knip voor de neus waard als minister van Veiligheid en Justitie."

Yesilgöz onderhandelt momenteel over de vorming van een regering met BBB, de politieke partij die zetels wist te boeken als gevolg van een golf van boerenprotesten, waarbij op grote schaal vernielingen werden gepleegd en politici werden geïntimideerd.

Demissionair premier Rutte reageert totaal anders op het chaotisch verloop van het studentenprotest. "Demonstreren mag. Altijd. Maar geweld gebruiken tegen de politie en vernielingen aanrichten mag nooit. Stop daarmee!" Rutte toont zich bezorgd over de gevoelens van onveiligheid onder joodse Nederlanders en onderneemt op democratische wijze actie. "Steeds vaker en met steeds hardere woorden wordt het geweld in Gaza in de schoenen geschoven van Joodse Nederlanders. Onterecht! Het is een vorm van antisemitisme die we luid en duidelijk moeten blijven bestrijden. Niet zwijgen, niet wegkijken. Maandag spreek ik daarover verder in het Catshuis met tal van maatschappelijke organisaties. Antisemitisme mag in Nederland geen plek hebben."

Oppositeleider Frans Timmermans roept ook op geweld tegen te gaan, zowel in Gaza als Nederland: "Het recht om te demonstreren is een groot goed en er is alle aanleiding om te demonstreren tegen de humanitaire catastrofe die in Gaza wordt aangericht, maar houd het vreedzaam. Geweld is onacceptabel."