Yeşilgöz moet stoppen met zwartepieten en een keer zelf verantwoordelijkheid nemen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten

Rutger van Eijken Filosoof, docent Sociale Studies bij Avans Hogeschool

VVD-leider Yeşilgöz kreeg gisteren voor de honderdste keer de vraag of ze écht niet met de GroenLinks-PvdA in een coalitie gaat en voor de honderdste keer antwoordde ze nee. Door deze linkse partij zouden ondernemers in het verleden teveel regels hebben gekregen en daar wil Yeşilgöz niet mee doorgaan. Toen de journalist van Nieuwsuur haar voorhield dat de regeldruk juist de afgelopen jaren enorm is toegenomen en dat haar partij de afgelopen vijftien jaar aan de knoppen heeft gezeten, antwoordde Yeşilgöz dat haar partij in al die jaren nou eenmaal niet alleen geregeerd heeft en dus compromissen moesten sluiten.

De toegenomen regeldruk in de afgelopen jaren zou volgens Yeşilgöz dus door andere partijen komen. Dat lijkt me een helder verhaal. Yeşilgöz geeft zoals altijd de schuld aan anderen en het liefst aan de GroenLinks-PvdA. Nu regeerde de VVD alleen tussen 2012 en 2017 met de PvdA (het enige kabinet Rutte dat de vier jaar vol maakte trouwens) en verder zat de VVD de afgelopen jaren in kabinetten met het CDA, de PVV, de ChristenUnie, D66, NSC en de BBB. GroenLinks zat nog nooit in een kabinet. Het is dus gek dat Yeşilgöz uitgerekend GroenLinks-PvdA uitsluit. Daarmee regeerde de VVD immers lang geleden en van alle partijen het kortst.

De ellende moet dus van de andere partijen zijn gekomen. Waarom praat de VVD nu dan wel met D66 en het CDA? Als we de logica van de VVD volgen hebben die partijen immers een puinhoop veroorzaakt voor het bedrijfsleven. En wanneer gaat de VVD dan de PVV, BBB en ChristenUnie de schuld van alles geven?

Of komt Yeşilgöz toch nog een keer met zelfreflectie en kijkt ze ook eens naar het aandeel van haar eigen VVD in de misère? En wat zegt ze dan? Dat de VVD niet kan onderhandelen en dat het vestigingsklimaat daardoor zo slecht is in dit land? En wat zal ze dan zeggen over de wachtlijsten in de zorg, het woningtekort, het tekort aan opvangplekken voor daklozen en vluchtelingen, de bezuinigingen in het onderwijs, het niet halen van klimaatdoelen en het duurder worden van de boodschappen? Dat de VVD nergens iets aan kan doen? Dat het politieke keuzes van andere partijen waren en dat ook de VVD daar slachtoffer van is? En blijven mensen dit dan geloven?

Ik begrijp niets meer van de VVD. En ik begrijp ook niets van mensen die zo massaal in de zwartmakerij van links trappen. Zojuist hoorde ik weer iemand zeggen dat het hypocriet is dat de Amsterdamse burgemeester Halsema bij de herdenking van de Kristallnacht was. Alle linkse mensen zouden immers antisemiet zijn en daarom de Palestijnen steunen.

Het is allemaal zo simpel en plat. Ik zou kunnen zeggen dat antisemitisme juist iets van rechts en van de NSB-stemmende ‘bezorgde burgers’ was, zoals moslimhaat nu ook iets van rechts is. Ik zou kunnen schrijven dat linkse mensen doorgaans een iets sterker ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben en daardoor net iets vaker in opstand komen tegen geweld, onderdrukking en uitsluiting. En ik zou dan uit kunnen leggen dat het niet uitmaakt of dit geweld tegen Palestijnen, homoseksuelen, vrouwen, migranten of tegen mensen uit Soedan, Jemen of China wordt gebruikt. Het is allemaal even slecht en vrijheidsbeperkend.

Ik zou er bij kunnen zeggen dat linkse mensen zich inzetten voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit voor alle mensen. Dat ze opkomen voor het algemeen belang en dat dit anders is voor rechtse mensen, die zich juist hard maken voor het belang van een specifieke groep of louter voor het eigen belang. En omdat deze rechtse, neoliberale mensen vooral aan zichzelf denken, is het voor hen lastig als er aandacht gevraagd wordt voor armoede, zorg, onderwijs of mensen die meer kosten dan ze opleveren. Rechts heeft nou eenmaal niets met maatschappelijke kosten en onrendabele mensen. Ik zou nog kunnen schrijven dat dit allemaal vrij asociaal is, maar het is nergens goed voor. Het werkt polarisatie alleen maar verder in de hand.

De VVD heeft de afgelopen jaren de meest bizarre wetten erdoor gekregen door andere partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen stond en staat voor Rutte en Yeşilgöz gelijk aan het steunen van de plannen van de VVD. Een mooi retorisch trucje. Laat de VVD dan nu zelf verantwoordelijkheid nemen en aan de onderhandelingstafel gaan zitten om daar als vanouds de belangen van vermogende mensen en winstgevende bedrijven te behartigen. Als CDA, D66 en GroenLinks-PvdA dan inzetten op leefbaarheid en het algemeen belang kan het nog best wat worden.