Yesilgöz is niet geïnteresseerd in vrede Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 265 keer bekeken • Bewaren

Angelo Delsen Fractievoorzitter SP Amsterdam Persoon volgen

Afgelopen vrijdag protesteerden in 16 Nederlandse steden jongeren tegen de mogelijke uitbreiding van de dienstplicht en de steeds verdergaande militarisering onder de leuze “Stop de oorlogskoorts”. Het protest richtte zich op de uitbreiding van de dienstplicht, de enorme bedragen die ten koste van zorg en onderwijs naar defensie gaan en leger propaganda op school. Waar ouderen over het algemeen enthousiast voor dienstplicht zijn, wetende dat zij zelf niet hoeven dienen, grijpt de militarisering groots in op de levens van jongeren.

Natuurlijk is veiligheid belangrijk. Maar Jetten en Yesilgöz zijn helemaal niet geïnteresseerd in onze veiligheid. Ze stoppen miljarden in wapenbedrijven en zijn bereid om de levens van onze jongeren te riskeren. Wij mogen voor Dilan dienen, maar Dilan dient de rijken. Onze kinderen klaarstomen om naar het front sturen zou juist daarom het allerlaatste middel moeten zijn.

De overheid is verplicht om alle middelen die ter beschikking staan om een oorlog te voorkomen in te zetten. In de Nederlandse grondwet (artikel 90) is dit expliciet vastgelegd: de regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde. Ook het handvest van de Verenigde Naties verplicht lidstaten om geschillen met vreedzame middelen op te lossen en af te zien van geweld. Oorlog is voor de meeste mensen een schrikbeeld. Maar er zijn ook belangen: wapenfabrikanten en investeerders verdienen wereldwijd. Die lobbyen voor het verhogen van defensie uitgaven en dienstplicht, en juist aansturen op oorlog. Geld verdienen over lijken.

In de praktijk staat Nederland vooraan bij de afbraak van de internationale rechtsorde. Nederland viel Afghanistan en Irak binnen en werkt nauw samen met het genocidale Israël. Zelfs het feit dat er meerdere malen Nederlandse hulpverleners van de flotilla door Israël gekidnapt en mishandeld zijn leidde niet tot sancties. Het legt Amerika geen strobreed in de weg als het Iran bombardeert of de president van Venezuela kidnapt. Multinationals sluizen miljardenwinsten weg via de Zuidas, verdiend over de ruggen van de land- en fabrieksarbeiders die voor een hongerloon voor ons moeten produceren.

Als je Yesilgöz of de zoveelste ‘defensie-expert’ gesponsord door de wapenindustrie hoort praten, klinkt het alsof Nederland op het wereldtoneel de onschuld zelve is. Terwijl dit land gebouwd is van slavengeld en kolonisatie, en kapitalisme na dekolonisatie gewoon nieuwe manieren heeft gevonden om mensen in Afrika en Azië tot het uiterste uit te knijpen. Die oorlogen, die worden vooral gevoerd als landen een socialistische koers varen, de olie-industrie genationaliseerd wordt en de megawinsten van bedrijven in gevaar brengen.

De grootste bedreiging van wereldvrede is niet Rusland, Iran of China, of onze zogenaamd gebrekkige defensie-uitgaven. Het is Trump, en vele Amerikaanse presidenten voor hem. Straffeloos Iran en Gaza bombarderen, Maduro kidnappen en het Internationaal Gerechtshof proberen te sluiten omdat Trump verdomd goed weet dat hij oorlogsmisdaden pleegt. Het is de Verenigde Staten die met 563 militaire bases overal ter wereld zomaar bommen zou kunnen gooien. Er is helemaal geen internationale rechtsorde, en die is er ook nooit geweest. Wereldwijd geldt het recht van de sterkste, de NAVO is een veredelde huurling.

Hoe moet het dan wel? Ten eerste moet Nederland stoppen met elke vorm van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en uitbuiting. Keiharde sancties tegen Israël en de VS, en tegen bedrijven die winst maken door mens en milieu te vernietigen. Op Europees niveau zou het verstandig zijn om onafhankelijk te worden van Amerikaanse wapenbedrijven en technologie. Oorlogen lossen we vooreerst op met diplomate en onderhandelen, we stoppen minder geld in defensie, en richten het leger ook echt alleen defensief in, niet voor Amerikaanse oorlogsavontuurtjes over de hele wereld. We gaan niet dienen voor Dilan.