Yesilgöz is de verpersoonlijking van het morele failliet van het Westen

Joost Oomen over het nieuws van deze week waarbij de 'excuses' van Yesilgöz voor haar haattweet naast de liquidatie van Palestijnse journalisten door het Israëlische leger staat. De verhouding tussen die twee nieuwsberichten toont het morele failliet van Westerse politici, die zich meer bezig houden met zeteltjes dan met het beter maken van de wereld.