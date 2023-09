Druktemaker Ellen Deckwitz keek naar Dilan Yeşilgöz bij College Tour. En haar viel op dat de VVD-leider sprookjes zat te vertellen. “Zelfs toen Twan Huys haar daarop wees, bleef ze volhouden dat hij ongelijk had. Deze gaslight staat niet op zichzelf. Enkele weken geleden was Yeşilgöz te gast bij OP1 en vertelde daar opeens doodleuk dat het kabinet helemaal niet op nareizigers was gevallen. Je zag presentator Tijs van den Brink verbijsterd naar haar kijken, zelfs even aan zichzelf twijfelen, terwijl hij net als Twan Huys altijd echt goed voorbereid is. En dit zijn slechts twee voorbeelden. Yeşilgöz heeft dezelfde neiging tot het verdraaien en ontkennen van de feiten als Rutte en Henk Kamp. En zij heeft er ook geen enkel probleem mee om dat voor de camera te doen.”