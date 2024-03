Yesilgöz en Omtzigt maken draaien

Kee & Van Jole bespreken het eerste deel van het debat over het verslag van informateur Kim Putters. Zo was er Timmermans die Wilders in woede deed ontsteken door een grapje te maken over de PVV-fractie. Die Kamerleden laten vaak verstek gaan bij debatten maar zaten nu braaf te roffelen als hun baas wat zei. Minions noemde Timmermans hen daarom. Wilders beklaagde zich meteen over “toon van het debat”. Opmerkelijk vond politiek duider Kee “want Wilders zelf gaat er vaak veel harder in”.