Yesilgöz droomt van coalitie met D66, maar Rob Jetten wijst VVD-brokkenpiloot af

Dilan Yeşilgöz, die de VVD naar een zeldzaam dieptepunt in de peilingen heeft gestuwd, fabuleert nog altijd openlijk over een nieuwe regeringsdeelname. "Centrumrechts", noemt ze dat zelf, met daarin onder meer de extreemrechtse partijen JA21 en BBB, aangevuld met CDA en of D66. Rob Jetten, leider van die laatste partij, werpt dat plan al op voorhand in de afvalbak.

Jetten voelt weinig voor Dilan Yeşilgöz' gedroomde coalitie, zo meldt ANP. "Tegen haar wil ik zeggen: je hebt je rechtse coalitie gehad en jullie hebben er een puinhoop van gemaakt", aldus Jetten tijdens de presentatie van het D66-verkiezingsprogramma.

Jetten wil vooral samenwerken met "de positieve krachten" in de politiek. Daar rekent hij Yeşilgöz nadrukkelijk en terecht niet toe. Hij neemt het haar kwalijk dat Yeşilgöz GroenLinks-PvdA voortdurend neerzet als een radicale partij die "een ramp" voor het land zou betekenen. Dit terwijl Yeşilgöz er hoogstpersoonlijk voor verantwoordelijk is dat er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij met fascistische plannen de grootste partij werd, de PVV. Het is vervolgens ook Yeşilgöz geweest die regeringsdeelname van diezelfde PVV mogelijk maakte, samen met het politieke wrakhout van NSC en BBB, waardoor er deze gehele afgelopen kabinetsperiode geen enkele crisis of zelfs maar probleem is aangepakt. Sterker nog, de crises waar Nederland mee kampt zijn alleen maar groter geworden.

Op basis van de huidige peilingen zouden de partijen waarmee Yeşilgöz graag in een nieuwe coalitie wil 57 tot 73 zetels halen. Zonder D66 blijven daar nog maar 47 tot 61 van over. De partij van Yeşilgöz zelf peilt inmiddels nog maar 15 zetels, dat is sinds de vroege jaren 60 van de vorige eeuw niet meer voorgekomen.