Dilan Yesilgöz, fulltime VVD-campaigner en parttime minister van Defensie, heeft voor de Kamer verzwegen dat het marineschip Zr. Ms. Evertsen met een niet-werkend kanon naar de Middellandse Zee wordt gestuurd. Het fregat moet daar NAVO-bondgenoten beschermen tegen de fall-out van de door Yesilgöz gesteunde oorlog tegen Iran.

Verscheidene Kamerleden hadden de minister van Defensie gevraagd of het materieel wel op orde is. Dat het kanon niet werkt, kwam echter naar buiten via het AD. Zeliegtdös meent dat ze niets heeft achtergehouden voor de Kamer. Dat het kanon niet werkt, had haar voorganger in mei vorig jaar namelijk al eens gedeeld.