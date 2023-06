Yes voor Neelie

18 nov. 2009 - 8:34

Tja, ik heb niet de economische kennis van zaken om echt zelf te kunnen beoordelen of mevrouw Kroes een verstandig beleid voert. Ik vrees dat de meeste waardering gebaseerd is op haar zeer assertieve gedrag, maar ik dacht juist dat vrouwen er niet naar wilden streven een wat altijd als mannelijk wordt omschreven "haantjesgedrag" ten toon te spreiden? Wat me enorm stoorde aan mevrouw Kroes is haar totale minachting voor de werkelijkheid ten faveure van regeltjes volgen. Ik noem een voorbeeld. Onder haar leiding heeft Microsoft boete op boete gekregen omdat ze onvoldoende ruimte liet voor concurrenten binnen hun eigen software. Maar wat betekent dat voor de Europese consument? Dat de vreselijke tijd weer terugkomt dat we van alle software pakketten meerdere niet voldoende compatibele versies moesten aanschaffen? Met WordPerfect kon je een nieuw document dat in Word was geschreven niet lezen dus dubbele kosten om beide pakketten aan te schaffen, als je een mooie website maakte werd hij of prima zichtbaar in Netscape maar werd het een puinhoop in Explorer of Opera, enzovoorts enzovvoorts. Mevrouw Kroes had veel meer voor ons als consumenten bereikt als ze had geaccepterd dat Microsoft de standaard heeft gezet waarmee we allemaal werken, maar had afgedwongen dat men vanuit die monopoly positie de prijzen van de software zeer drastisch had verlaagd. En het kleiner maken van Europese banken die staatssteun kregen maakt hen tot hapklare brokjes voor Ameriaanse bank concerns die van hun overheid helemaal niet hoefden te verkleinen. Nee, ik zie een door ultra-rechtse ideologie verblinde mevrouw die in elk geval op dit soort terreinen de werkelijkheid en dus de belangen van de individuele burger en in feitye ook het bedrijfsleven allang niet meer waarneemt en gewoon blindelings regeltjes toepast. Zet een goed geprogrammeerde computer in haar plaats en je hebt hetzelfde effect. Komen we trouwens ooit van dit seksistische gedoe af? Ik weet zeker dat mevrouw Groentenman ditzelfde gedrag maar dan door een man uitgevoerd zeer sterk had afgekeurd. Als kind op de middelbare school heb ik me steeds opnieuw sterk gemaakt voor een gelijkheid tussen man en vrouw, alleen maar om de rest van mijn leven te moeten ervaren dat vervolgens de vrouwen gingen strijden voor een ongelijkheid tussen vrouw en man.