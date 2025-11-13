Yerseke kan eigen extreemrechtse knokploegen niet in toom houden en blaast hele intocht af Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 266 keer bekeken • bewaren

De intocht van Sinterklaas in Yerseke aankomend weekend gaat niet door. Het Zeeuwse dorp is een van de laatste overgebleven plekken waar de pieten nog altijd uitgedost gaan in racistisch blackface en dus was het logisch dat het allerlaatste protest van Kick Out Zwarte Piet daar zou plaatsvinden. Bij het protest van vorig jaar werden de vreedzame antiracisme-demonstranten geterroriseerd door honderden pro-piet-racisten. De gemeente vreest dit jaar voor een herhaling en heeft daarom maar de gehele intocht gecanceld.

Het Sinterklaascomité is bijeengekomen om te bespreken of de intocht op een veilige manier kon doorgaan. 'Gezien de landelijke dreiging van meerdere actiegroepen en de mogelijke risico's die dit met zich meebrengt, hebben wij als comité zorgvuldig alle opties afgewogen'. Na uitgebreid overleg heeft het Sinterklaascomité besloten dat de intocht dit jaar niet op een veilige manier kan plaatsvinden. De risico's voor kinderen, bezoekers en vrijwilligers zijn te groot en niet te overzien.