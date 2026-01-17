XR zet Tata Steel schaakmat: Jaarlijks schaaktoernooi geblokkeerd door rebellen Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 154 keer bekeken Bewaren

Afbeelding: Extinction Rebellion

Het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee kan niet van start gaan door een protestactie van Extinction Rebellion (XR). Dat meldt ANP. Volgens de planning moest het toernooi zaterdagmiddag om 14.00 uur beginnen in dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee

XR meldt dat zij de ingang van het schaaktoernooi blokkeert en dat rebellen 2025 kilo kolen storten "omdat XR geen fossiele sponsoring accepteert". Een woordvoerder van het schaaktoernooi bevestigt de blokkades van de ingangen door actievoerders.

"Wij hopen dat de actievoerders hun verantwoordelijkheid nemen en respectvol handelen", aldus de organisatoren, terwijl Tata zelf geen enkele verantwoordelijkheid toont richting de bewoners van de IJmond-regio die jarenlang zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

XR laat zelf op sociale media weten: