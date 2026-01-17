XR zet Tata Steel schaakmat: Jaarlijks schaaktoernooi geblokkeerd door rebellen

Afbeelding: Extinction Rebellion
Het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee kan niet van start gaan door een protestactie van Extinction Rebellion (XR). Dat meldt ANP. Volgens de planning moest het toernooi zaterdagmiddag om 14.00 uur beginnen in dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee
XR meldt dat zij de ingang van het schaaktoernooi blokkeert en dat rebellen 2025 kilo kolen storten "omdat XR geen fossiele sponsoring accepteert". Een woordvoerder van het schaaktoernooi bevestigt de blokkades van de ingangen door actievoerders.
"Wij hopen dat de actievoerders hun verantwoordelijkheid nemen en respectvol handelen", aldus de organisatoren, terwijl Tata zelf geen enkele verantwoordelijkheid toont richting de bewoners van de IJmond-regio die jarenlang zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.
XR laat zelf op sociale media weten:
Vandaag blokkeren we de ingang van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Rebellen storten 2025 kilo kolen, gebruiken lock-ons en hangen een banner op: No Chess on a Dead Planet. 2025 is het jaar waarin Tata Steel klimaatneutraal had moeten zijn. Tata Steel ontvangt schaakgrootmeesters terwijl het kinderen hersenschade veroorzaakt. Het bedrijf is de grootste looduitstoter van Nederland. Kinderen in Wijk aan Zee groeien op onder giftige rook. Lood is altijd schadelijk. Tata Steel stoot jaarlijks 11,3 megaton CO₂ uit, 8 procent van de Nederlandse uitstoot. Werkelijke uitstoot ligt hoger dan het bedrijf opgeeft. Maatschappelijke schade: meer dan één miljard euro per jaar. Levensverwachting in Wijk aan Zee: 2,5 maand korter. Het toernooi is sportswashing. Terwijl personeel moet inleveren, strijkt de directie miljoenen op. XR accepteert geen fossiele sponsoring. Deze actie maakt deel uit van Stop Fossiele Reclames. Stop kolen. Stop Tata Steel. Live op xrtv.nl.
Meer over:actueel, tata steel, extinction rebellion
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.