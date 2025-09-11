XR verstoort filmvertoning Rijksmuseum ter ere van 750 jaar Amsterdam Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 61 keer bekeken • bewaren

Foto: Extinction Rebellion

Donderdagavond heeft Extinction Rebellion (XR) in Amsterdam de opening van de film 'Bezette stad' van regisseur Steve McQueen verstoord. Ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van de hoofdstad vertoont het Rijksmuseum de film op een groot LED-scherm aan de gevel. De klimaatactivisten stonden met rookfakkels bij de tunnel aan het Museumplein en maakten lawaai. Ze eisen dat het museum zijn sponsorrelatie met ING verbreekt.

De activisten droegen ook borden mee met daarop teksten als 'Steve McQueen over Occupied City: Wat is mijn rol in het verhaal en wat kan ik vandaag doen om dit te veranderen?​​​​' en 'Rijks, wat is jouw rol?' Het is de achttiende keer dat Extinction Rebellion actievoert tegen de sponsorrelatie van het Rijksmuseum met ING.

XR-woordvoerder Merlijn Runia zegt over de actie: “Kunstenaar Steve McQueen houdt met zijn film 'Bezette stad' het Rijksmuseum een spiegel voor. Door parallellen te trekken tussen de Tweede Wereldoorlog en de huidige tijd, vraagt hij: wat is jouw rol? Daarom confronteren wij het Rijksmuseum vandaag opnieuw met zijn rol in de huidige klimaat- en ecologische crisis. Door zijn naam te verbinden aan klimaatcrimineel ING, draagt het Rijks bij aan het verergeren van de klimaat- en ecologische crisis. ING financiert de fossiele industrie met miljarden en is verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen. Wij eisen dat het Rijks zich bevrijdt van klimaatcrimineel ING. Rijks, zeg nee tegen ING!"

De activisten noemen het ook wrang dat het Rijksmuseum 750 jaar Amsterdam viert, "omdat Amsterdam niet nog eens 750 jaar zal bestaan als hoofdsponsor ING doorgaat met zijn verwoestende fossiele beleid."