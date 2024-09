XR sluit toegang tot Rijksmuseum af, wil dat banden met ING worden verbroken

Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben zich zaterdagochtend vastgeketend aan de hekken van de tunnel die leidt naar de ingang van het Rijksmuseum. De klimaatactiegroep wil zo voorkomen dat bezoekers het Amsterdamse museum ingaan. Dat meldt ANP. XR wil dat het museum de sponsorrelatie met de bank ING verbreekt. Mensen die zich nog in de fiets- en voetgangerstunnel bevonden, werden wel eerst de tunnel uitgelaten.

Als gevolg van de actie heeft het museum zijn deuren moeten sluiten, zo laat een woordvoerder weten. "Het Rijksmuseum is een plek waar mensen komen voor kunst en geschiedenis. Veiligheid van bezoekers, medewerkers en collectie staat voorop. Elke actie die dit in gevaar brengt, is onacceptabel", aldus de woordvoerder.