XR opent pop-up reisbureau op Schiphol: gratis busreizen voor frequent flyers

Extinction Rebellion (XR) heeft woensdagochtend een pop-up reisbureau geopend op een bijzondere locatie: achter de security van Schiphol. Frequent flyers en businessclass-passagiers die daar klaar stonden voor een vlucht naar Parijs, kregen het aanbod om gratis met de bus naar de Franse hoofdstad te reizen.

De bus staat klaar bij de kiss&ride voor de vertrekhal. “Onderweg zullen de veelvliegers worden verwend met alcoholvrije champagne, vegan hapjes en onboard entertainment”, beloven de klimaatactivisten.

XR keert zich met de actie tegen het frequent flyerprogramma van KLM, volgens woordvoerder Simone Wiegman “de meest perverse marketing in een klimaatcrisis”. “Het beloont veelvliegen met gratis nóg meer vliegen. Wij belonen reizigers die voor een duurzamer alternatief kiezen.”

De klimaatactivisten erkennen dat een gratis busreis vermoedelijk onvoldoende zal zijn om de klimaatverwoesting een halt toe te roepen. Wiegman: “Zelfs met gratis busreizen kunnen we niet op tegen het marketinggeweld van KLM. Er moeten structurele veranderingen komen in de luchtvaart, te beginnen met een verbod op het spaarprogramma Flying Blue.”