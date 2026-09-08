XR Justice Now! verstoort vragenuur Tweede Kamer om actie te eisen tegen genocide in Gaza Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 490 keer bekeken • Bewaren

Actievoerders van XR Justice Now hebben dinsdag het vragenuur in de Tweede Kamer verstoord om zo aandacht te vragen voor de nog altijd door Israël uitgevoerde genocide op de Palestijnse bevolking in Gaza. Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen heeft de publieke tribune laten ontruimen, nadat de vergadering drie keer kort na elkaar was verstoord.

Kort nadat PVV-leider Geert Wilders het woord had gekregen voor de eerste vraag in het wekelijkse vragenuur, riep een vrouw: "Hoeveel Palestijnen moeten er nog vermoord worden." Van Campen schorste het debat, zodat de beveiliging de vrouw kon wegvoeren. Toen kort daarna nog twee mensen begonnen te roepen, liet hij de tribune helemaal ontruimen. Op het zelfde moment spoten leden van de actiegroep een oproep tot boycot van Israël in rode letters op de gevel van het kamergebouw.

Aanleiding voor het protest in de Tweede Kamer is volgens XR Justice Now het uitblijven van wezenlijke sancties op Israël. De actiegroep noemt het recent ingevoerde handelsverbod van producten uit nederzettingen "niet veel meer dan een PR-stunt van de regering".

De activisten laten in een verklaring weten:

“Jetten moet nu de wapencontracten opschorten. Alleen zulke maatregelen zullen Israël raken, en de Israëlische moordmachine dwarsbomen. We hebben allemaal de plicht om genocide te stoppen. Dus als Jetten niet handelt, dan zullen we blijven demonstreren in de Tweede Kamer en op andere plaatsen. Zolang de regering Israël blijft vertroetelen zit er voor ons niets anders op, dan moeten wij als burgers aan de noodrem trekken en escaleren."