Xenofobisch Nederland streamt extreemrechts haatliedje de hitlijsten in Actueel • Vandaag

Een zolderknutselaar heeft met AI een liedje in elkaar geflanst om mee te deinen op de golf van extreemrechtse azc-haat. Dat liedje is inmiddels zo vaak gestreamd, dat het een plek heeft veroverd in de Nederlandse hitlijsten. Ondanks klachten over de aard van het haatliedje weigert Spotify het nummer – waar dus geen enkele artiest aan te pas is gekomen – van zijn streamingplatform te verwijderen, omdat het ‘niet in strijd’ is met het beleid. Dat meldt het AD.

Het AI-liedje had het themanummer kunnen zijn van de extreemrechtse rellen op het Malieveld tijdens het volkomen uit de hand gelopen haatfestijn van “Els Rechts”. Wij zeggen nee, nee, nee, tegen een azc kwam afgelopen weekend op nummer 28 binnen in de Nederlandse Single Top 100. Andere delen van de tekst luiden: ‘Het is genoeg, vol is vol, weg ermee’ en ‘ze overspoelen ons met mensen die hier niet passen’.

Het AD schrijft:

Het bedrijf achter de hitlijst, Dutch Charts, stelt daar geen invloed op te hebben. ‘Degene die de muziek koopt, downloadt en streamt’ bepaalt volgens Dutch Charts welke nummers in de lijst belanden. De organisatie weert alleen nummers waarbij sprake is van plagiaat, een verdenking van illegale streamingpraktijken of wanneer er een rechtszaak is rondom smaad.

Of er inderdaad geen sprake is van plagiaat, is nog maar de vraag. AI bedenkt immers niets zelf, maar steelt rijkelijk uit talloze bronnen zonder zich hierbij ook maar iets aan te trekken van auteursrechten. Als het al lukt om de rechthebbende op te sporen, is nog maar de vraag of die ergens zijn gelijk kan halen.

De maker van het liedje, ene JW ‘Broken Veteran’ zegt zich ondanks zijn extreemrechtsehaatlied niet te willen associëren met extreemrechts. Wat daar wellicht een beetje laat voor is. Ook zegt hij niet tegen ‘buitenlanders’ te zijn, maar tegen ‘mensen die ons land willen ontwrichten of al aan het ontwrichten zijn’. Daarmee zal hij ongetwijfeld niet doelen op de honderden rechtsextremisten met dezelfde ideeën die op het Malieveld politieagenten aanvielen, een politieauto in brand staken, rellend door de binnenstad van Den Haag trokken en het partijkantoor van D66 vernielden.

In de talkshow van Beau van Erven Dorens (RTL) schoot het liedje journalist Kees van der Spek in het verkeerde keelgat. Zijn zoon werkt in een AZC en daar is Van der Spek trots op. Ook wijst hij erop dat de mensen in een asielzoekerscentrum daar nou niet bepaald zitten omdat het er zo fijn is:

