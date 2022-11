Xenofoben misbruiken Zwarte Piet als een icoon voor hun denkbeelden en dragen zo bij aan de ondergang van het feest

10 nov. 2022 - 11:15

Ik heb persoonlijk weinig met tradities of religie, maar als ik nu en dan een processie tegenkom in de periodes dat ik in Italie ben of wanneer ik in Spanje een vakantie doe.... voel ik wel de warmte. Maar ja, mensen die zich aan tradities vasthouden zijn vaker conservatiever of sentimenteler van aard. En daar zullen soms ook mensen tussen zitten met xenofobe of racistische ideeën. Ook zitten er mensen bij die makkelijk belachelijke logica napraten, omdat ze niet beter weten of verder (kunnen) nadenken over wat ze zeggen. Bv. de Facebook-boomers die blind ZP onzin liken of opnieuw plaatsen. Ja, daar zitten racisten tussen maar vaak ook simpele zielen die niet helemaal doorhebben waar hun bericht vandaan komt en welke impact dat heeft. Die laatste mensen gooien olie op het vuur terwijl ze vooral handelen uit een sentiment van teleurstelling, achterstelling en onbegrip. Niet per se kwade intenties, maar van die voorbeelden waarmee 'beschaafde' mensen kunnen zeggen: zie je, dit is toch maar een xenofoob deel van de samenleving. Want over redelijkheid, meelevendheid en impact gaat het al helemaal niet meer. Het gaat over beeldvorming en het narratief dat leidend wordt. Dat daarmee een deel van de maatschappij onnodig als xenofoob of rechtsextremist kan worden weggezet is een bonus voor bepaalde activisten. Terwijl ze hiermee vooral groepen mensen stigmatiseren die ook in een achterstandspositie leven in deze maatschappij.