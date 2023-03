Wyoming verbiedt als eerste Amerikaanse staat abortuspillen

18 mrt. 2023 - 11:26

Dat lieg beest Dellapenna en de willekeurige rechters die hem gebruikten behoren in het vagevuur. Vrouwenhaat, vrouwen onderdrukking en discriminatie tegen vrouwen. Quickening, or How to Plot an Abortion https://www.lrb.co.uk/the-paper/v45/n06/clair-wills/quickening-or-how-to-plot-an-abortion