WUR tikt wetenschappers op vingers vanwege hulp aan pesticidenlobby

Wetenschappers van de Wageningen University & Research (WUR) hadden niet mogen meewerken aan PR-activiteiten van CropLife, de belangenbehartiger van pesticidefabrikanten. Dat zegt Sjoukje Heimovaara, voorzitter van de Raad van Bestuur van de WUR, tegen Zembla . “Dat had niet mogen gebeuren, want het wekt ten minste de schijn van belangenverstrengeling op.”

Onderzoekers van Wageningen Economic Research, een van de onderzoeksinstituten van WUR, deden een studie in opdracht van CropLife. Een WUR-onderzoeker trad op tijdens een gesponsorde lobbybijeenkomst van CropLife in Brussel. Ook werkte de wetenschapper mee aan een lobbypublicatie. Dat gebeurde in de aanloop naar de Europese besluitvorming over verduurzaming van de landbouw, de zogeheten Farm to Fork-strategie van de Europese Unie.