Wtf: Zelfs Dilan Yesilgöz weet vermoedelijk niet eens meer wat Dilan Yesilgöz nu weer uitkraamt

Een simpele vraag in het Debat van het Zuiden: Hoe voorkomen we dat ons water de volgende stikstofcrisis wordt? Zowel de waterschappen als drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over toenemende watertekorten, toch staat dit onderwerp bij de meeste partijen niet erg hoog op de agenda. Dilan Yesilgöz duikt er direct in en komt met een lang antwoord. Meestal betekent dat dat ze staat te liegen, maar dit keer? Geen flauw idee. De alles verprutsende VVD-leider komt zo'n woordsalade op de proppen dat ze vermoedelijk zelf niet weet wat ze allemaal uitkraamt. Wie het weet mag het zeggen, laat je beste gok achter in de comments.