WTF? Hoe kan dit? Oliemaatschappijen verdienen miljarden aan de crisis

De aanval van Trump op Iran is voor oliemaatschappijen een regelrechte jackpot. De 100 grootste oliebedrijven maakten meteen al 23 miljard euro extra winst. Shell alleen al: 7 miljard euro. Terwijl gewone burgers wereldwijd lijden onder de dramatische gevolgen wordt door een kleine groep de zakken flink gevuld. Dat is geen toevallige bijkomstigheid. Achter deze winsten zit een lobby die meer macht heeft dan de meeste regeringen. Pieter Sellies van de organisatie Fossielvrij, strijdt al jaren tegen de fossiele lobby en vertelt in deze aflevering van De Linkse Revolte aan Hans Rodenburg, werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van PRO, hoe dat werkt.