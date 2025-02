Wraakzuchtige Trump-lakei die journalisten en politieke tegenstanders wil vervolgen nu hoogste baas FBI Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 355 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse Senaat heeft met een kleine minderheid Kash Patel aangesteld als de volgende FBI-directeur. Daarmee komt het belangrijkste wetshandhavingsagentschap van het land in handen van een ambtenaar die expliciet heeft geweigerd te zeggen of hij zijn positie zou gebruiken om de politieke tegenstanders van Donald Trump te vervolgen. Alle Democraten in de Senaat (49) stemden tegen, alle Republikeinen (51) stemden voor.

Kash Patel is er net als zijn baas Trump op gebrand de vrije pers aan banden te leggen. Hij heeft meermaals gedreigd als FBI-directeur kritische verslaggevers 'op te jagen'. Ook publiceerde hij eerder een lijst van zogenaamde "Deep State"-functionarissen, overheidsmedewerkers die Trump zouden hebben tegengewerkt, die nu doelwit worden van vergelding. Hij verkondigt nog altijd de leugen dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 heeft verloren en dat die de afgelopen vier jaar een onwettige president was. Ook is Patel een aanhanger van de complottheorie dat de FBI de aanslag van 6 januari op het Capitool zelf in scene heeft gezet. De MAGA-terroristen die inmiddels gratie hebben gekregen van Trump omschreef Patel als 'politieke gevangenen'.

Dat Patel zo gretig complottheorieën omarmt is geen verrassing, hij is een uitgesproken aanhanger van QAnon, een uit de klauwen gegroeid netwerk van complotdenkers die door de FBI in verband werden gebracht met gewelddadig binnenlands extremisme. Patels non-profitorganisatie, zogenaamd opgericht om de terroristen te steunen die waren aangeklaagd voor hun deelname aan de aanslag van 6 januari, heeft zich bewezen schuldig gemaakt aan het achterover drukken van fondsen.