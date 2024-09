Wraakzuchtige boeren nemen wolf te grazen, Europa draait bescherming terug Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 195 keer bekeken • bewaren

De wolf, het wilde dier dat vijftig jaar geleden praktisch was uitgeroeid door bloeddorstige jagers en dankzij verwoede inspaningen van natuurbeschermers weer tot leven kwam, moet opnieuw voor zijn leven vrezen. Onder druk van de boerenlobby gaat Europa de beschermde status van het imposante dier afzwakken. Tot groot genoegen ook van de jagerslobbby, die grotendeels eveneens uit boeren bestaat en de wolf als concurrent ziet in het jagen op wild.

EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte de weg vrij voor heropening van de jacht op wolven. Ze ging daartoe over nadat haar zogenaamde 'lievelingspony', die ze voor haar plezier gevangen hield, in december 2022 door een wolf werd gedood. Omdat vee gevangen wordt gehouden is het niet alleen voor slagers maar ook voor wolven een makkelijke prooi. Dat laatste wekt de woede van boeren die vervolgens simpele sentimenten onder de bevolking weten aan te wakkeren. Daarmee is de angst voor de 20.000 wolven, die verspreid leven over het Europese continent en zelden tot nooit mensen aanvallen, zo groot geworden dat de natuur weer het onderspit moet delven.

Eind vorig jaar kwam de Commissie daarom met het voorstel om de status te verlagen van “strikt beschermd” naar “beschermd”, waardoor lokale overheden sneller kunnen ingrijpen. Woensdag hebben de ambassadeurs van de lidstaten het licht op groen gezet voor het voorstel. Dat gebeurde niet unaniem. Spanje en Ierland stemden tegen en vier landen, waaronder België, onthielden zich. Maar een ruime meerderheid van de lidstaten is ervan overtuigd dat er meer wolven afgeschoten moeten kunnen worden. Vandaag nemen de ministers van Economische Zaken het officiële besluit en dan kan de Commissie de Conventie van Bern – een internationaal verdrag voor het behoud van plant- en diersoorten – aanpassen.

De wijziging betekent nog niet dat jagers vanaf 2026 weer en masse voor hun sadistisch plezier vanuit helikopters wolven kunnen gaan afschieten zoals schietgrage Amerikanen dat bij voorkeur doen. Onder de Europese wetgeving die de 27 lidstaten met elkaar afspreken blijft de wolf een beschermde diersoort en moeten de EU-landen er voor zorgen dat de soort in stand blijft. Het is nog onduidelijk onder wat voor omstandigheden en voorwaarden de wettelijke bescherming straks vervalt en jagers hun geweren kunnen leegschieten op de dieren.

Wetenschappers stellen vast dat er niet "te veel" wolven in Europa leven, zoals de boeren beweren.

Zij krijgen de steun van de groene fractie in het Europees Parlement. Zij hebben al een brief naar Von der Leyen gestuurd, waarin ze haar erop wijzen dat de wolf een cruciale rol speelt in het ecosysteem van Europa. “Europa moet naar de feiten kijken”, zegt Sara Matthieu. “De wolf staat aan de top van de voedselketen en levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Tegelijkertijd kan de wolf de verspreiding van besmettelijke ziekten zoals varkenspest voorkomen. De populaties blijven bovendien ontzettend fragiel.”

Matthieu wijst er op dat de conservatieve partijen en boeren een desinformatiecampagne hebben gevoerd. Daardoor is het dier gedemoniseerd en tot symbool gemaakt van de strijd tussen stad en platteland. Zo wisten de boeren en andere jagers hun zin door te drijven. Het recht op het doodmaken van vee voor voedsel behoort in hun visie immers alleen aan hen toe. In 2023 stelde een rapport vast dat slechts 0,065 procent van de schapen in Europa ten prooi was gevallen aan wolven, de rest van de dieren ging naar het slachthuis waar ze kansloos door slagers werden omgebracht.