Wouter Koolmees zwijgt over de dader van de politieke ontsporing

Wouter Koolmees werd gevraagd de politieke situatie te verkennen zodat er een nieuw kabinet op de rails gezet kan worden. Er bleek echter een notoire dwarsligger op uit om hem te laten ontsporen. De politiek vandaal die zonder reden alle seinen op rood zet, voor wie redelijk samenwerken een gepasseerd station is.
Niels van der Laan en Jeroen Woe bezingen de lotgevallen van de positief ingestelde Koolmees in Even Tot Hier, zonder ook maar een enkele woordspeling te maken. Zij kunnen dat. Knap.
Meer over:even tot hier, wouter koolmees, kijk nou, politiek, kabinetsformatie 25/26
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.