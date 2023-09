Wouter Koolmees wil vasthouden aan omstreden spitsheffing Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse Spoorwegen houden vast aan de invoering van een spitsheffing. Daarmee wil de NS het reizen op drukke tijden ontmoedigen. Topman Wouter Koolmees probeert de Tweede Kamer maandag te overtuigen dat de prijsprikkel echt nodig is, schrijft het AD.

“In de aangepaste plannen gaan treinreizigers tussen 8:00 en 8:30 uur in de ochtend - de hyperspits - 2,50 euro toeslag betalen. Van 7:30 tot 8:00 uur en van 8:30 tot 9:00 uur is dat 1,50 euro. ‘s Avonds wil NS een iets lagere toeslag van 2 euro in rekening brengen, tussen 17:00 en 17:30. De dertig minuten er voor en er na is dat 1,50 euro.”

De meeste politieke partijen zien niets in een spitsheffing. Onder meer GroenLinks/PvdA, D66, VVD en de ChristenUnie maken bezwaar tegen de toeslag. De NS wil de heffing in 2026 invoeren op drukke routes. “Op rustige lijnen hoeven reizigers niet extra te betalen. In die zin is het meer een ‘drukketreinentoeslag.’”