Wouter Koolmees verhoogt prijs treinkaartjes weer: kunnen straks alleen rijke D66’ers nog met de trein? Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • Bewaren

Het wordt weer duurder om met de trein te reizen. De Nederlandse Spoorwegen, die in 2025 een nettowinst boekten van 380 miljoen euro, verhogen de prijzen met gemiddeld 4,7 procent . Volgens het ov-bedrijf zijn de prijsverhogingen nodig “om nieuwe comfortabele treinen aan te schaffen, de gestegen kosten te betalen en te blijven investeren in goede voorzieningen”.

PRO-Kamerlid Habtamu de Hoop is teleurgesteld. “Elk jaar wordt de treinreiziger onaangenaam verrast met duurdere treinkaartjes”, schrijft hij op Bluesky . “Tijd dat de overheid meer investeert in ons OV, zodat de negatieve spiraal eindelijk doorbroken wordt en de trein voor iedereen betaalbaar is. Want duurzame mobiliteit is de toekomst!”

De NS krijgt in vergelijking met buitenlandse spoorwegbedrijven maar weinig subsidie, bleek twee jaar geleden uit onderzoek van de Europese Federatie voor transport en omgeving. Als gevolg daarvan zijn de treinkaartjes in Nederland ook duurder dan in het buitenland – enkele uitzonderingen, zoals bij de Zwitserse spoorwegen, daargelaten.

De overheid maakt jaarlijks slechts 13 miljoen euro over naar de NS. Ook eist de staat, de enige aandeelhouder, een jaarlijks rendement van 4 procent. Als gevolg van dit beleid ontstaat er mobiliteitsarmoede, constateert de reizigersorganisatie Rover. “Een steeds groter wordende groep mensen kan het niet meer betalen om met het ov naar het werk of bijvoorbeeld familie te reizen”, verklaarde de belangenbehartiger voor ov-reizigers vorig jaar tegenover NU.nl .