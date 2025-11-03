Wouter Koolmees moet beginnen een nieuw kabinet op de rails te zetten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 212 keer bekeken • bewaren

Wouter Koolmees, die de afgelopen jaren zijn sporen heeft verdiend als topman van de NS, wordt waarschijnlijk de verkenner voor D66. Hij zal dinsdag worden voorgedragen, meldt RTL Nieuws.

Omdat PVV en D66 elkaar qua stemmen weinig ontlopen, is het begin van de verkenningsfase vertraagd – een fenomeen waarmee de klanten van Koolmees veel ervaring hebben. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er vrijdag al een verkenner zou worden aangewezen, maar Geert Wilders zette de seinen op rood.

Koolmees, die eerder Kamerlid en minister was, moet een informateur voordragen. Ook zal hij adviseren welke partijen met elkaar moeten gaan praten over de vorming van een nieuw kabinet. Dan wordt ook duidelijk welke partijen de trein (voorlopig) missen.

Het wordt geen makkelijke klus. De kans dat de onderhandelingen ontsporen is groot, omdat de VVD in de aanloop naar de verkiezingen te kennen gaf niet met GroenLinks-PvdA te willen besturen. De VVD voelt er meer voor om JA21 en een andere uiterst rechtse partij als BBB aan boord te brengen. De kans op oponthoud lijkt daardoor groot.