‘Wouter Koolmees gaat het levenswerk van Roger van Boxtel realiseren: de spoorwegen helemaal kapotmaken’

“Vertegenwoordigers van D66 waren in eerste instantie ook heel enthousiast over het idee om bomen te kappen en te versnipperen om zo de natuur een handje te helpen. Je ziet het ook bij de NS, waar ze met Wouter Koolmees inmiddels toe zijn aan hun zoveelste NS-topman. Het ziet er naar uit dat hij het levenswerk van zijn partijgenoot Roger van Boxtel – de spoorwegen helemaal kapotmaken – gaat realiseren. De eerste maatregelen mogen er zijn. De kaartjes worden duurder, er gaan minder treinen rijden en in de treinen die nog wel rijden, is een zitplaats niet langer gegarandeerd. Alles om iedereen de auto in te schoppen – iets waar D66 heel erg op tegen is. D66 is op een rare manier heel erg wereldvreemd. Als we er niet allemaal slachtoffer van zouden zijn zou je erom kunnen lachen.”