Wordt het WK toch nog een beetje woke? Wedstrijd tussen Egypte en Iran wordt ondanks bezwaren ‘Pride match’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 1226 keer bekeken • Bewaren

De wedstrijd tussen Egypte en Iran wordt zaterdag de Pride-wedstrijd van het WK. Omdat de match samenvalt met het jaarlijkse Pride-weekend, worden er rond de wedstrijd LHBTI-festiviteiten georganiseerd. Hoewel de Pride-activiteiten in Seattle volgens FIFA-baas Gianni Infantino “niets te maken hebben met de wedstrijd”, zijn regenboogvlaggen ook in het stadion toegestaan.

Iran en Egypte hadden bij de wereldvoetbalbond geklaagd over de LHBTI-activiteiten en gevraagd om de festiviteiten te annuleren. Daar heeft het organiserend comité in Seattle echter geen gehoor aan gegeven. Natte dweil Infantino bezweert ondertussen dat “er geen Pride-wedstrijd zal zijn op het WK”.

In een persconferentie weigerde de Iraanse bondscoach Amir Ghalenoei in te gaan op de viering van diversiteit rondom de wedstrijd. Hij wilde alleen over voetbal praten. “We gaan ons niet bezighouden met wat er buiten het veld gebeurt.” De Egyptische trainer Hossam Hassan liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. “We zijn allemaal gefocust op het voetbal.”