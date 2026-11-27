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Wordt euthanasie straks een uitweg uit de falende ouderen- en verpleeghuiszorg? Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 144 keer bekeken • Bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

De verpleeghuiszorg staat onder grote druk. Personeelstekorten, financiële beperkingen en een toenemende zorgvraag leiden tot onvoldoende verzorging, gemiste medicatie, verwaarlozing en uitgestelde hulp. Wat overblijft, dreigt op sommige plaatsen niet veel meer te zijn dan het minimaal noodzakelijke om mensen in leven te houden. Van menswaardige zorg is dan nauwelijks nog sprake. Dit is een directe bedreiging van de patiëntveiligheid.

Wie misstanden over patiëntveiligheid meldt, wordt buitengesloten

Familieleden en mantelzorgers zien vaak als eersten wat er achter de deuren van verpleeghuizen misgaat. Hun meldingen zouden als een alarmbel moeten worden opgepakt. Maar wat gebeurt er wanneer zij blijven klagen? Dan is de reactie nogal eens dat aan de klager een locatieverbod wordt gegeven. Met gevolg dat de boodschapper van de patiënt onveilige zorg als probleem wordt gezien, terwijl de gemelde misstanden niet worden opgelost.

Dat is een gevaarlijke omkering van verantwoordelijkheden. Familieleden die opkomen voor kwetsbare bewoners worden buitenspel gezet. Daarmee verliest juist degene die zichzelf nauwelijks kan verdedigen een belangrijke bondgenoot. Wanneer kritiek wordt bestraft in plaats van onderzocht, ontstaat het risico op een doofpotcultuur.

Zorgwekkende algemene cijfers Inspectie

De cijfers over 2025 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) roepen serieuze vragen op. Het LMZ ontving 12.244 klachten, ruim 64% meer dan in 2020. Daartegenover staan slechts 2.020 inspectiebezoeken van de IGJ in alle zorgsectoren samen. Een uiterst gering aantal vanuit het algemeen zorgbelang van patiëntveiligheid.

In de sector Verpleging en Verzorging ontving de IGJ 1.150 meldingen, waaronder 340 calamiteitenmeldingen, 140 meldingen over ontslag wegens disfunctioneren en 140 over geweld in de zorgrelatie. Daarnaast registreerde het LMZ 1.344 klachten over de ouderenzorg.

In de statistieken ontbreekt een afzonderlijk aantal inspectiebezoeken aan verpleeghuizen. Bovendien kampt de IGJ met personele beperkingen en wordt niet iedere melding zelfstandig onderzocht. Soms moet de zorginstelling het onderzoek zelf uitvoeren. Hetgeen neerkomt op het keuren van het vlees door de slager zelf!

Dat roept de vraag op: wie controleert in Nederland of een verpleeghuis zijn eigen tekortkomingen daadwerkelijk zorgvuldig en betrouwbaar onderzoekt en herstelt?

Onvoldoende effectief toezicht kan ertoe leiden dat patiënt-onveilige situaties verergeren en voortduren. Dat is volstrekt onaanvaardbaar bij ernstig zieke en kwetsbare patiënten die afhankelijk zijn van vaak 24/7 intensieve zorg en niet meer zelfstandig voor hun belangen kunnen opkomen.

Slechte zorg kan ook strafbaar zijn

Ernstige misstanden mogen niet uitsluitend worden behandeld als kwaliteitsproblemen wanneer de patiëntveiligheid en mogelijk ook de strafrechtelijke grenzen in het geding zijn.

Mishandeling, geweld, dwang en ernstige verwaarlozing kunnen strafbare feiten opleveren. Dergelijke signalen moeten zorgvuldig en onafhankelijk worden onderzocht en waar nodig worden doorgeleid naar de opsporingsdienst van de IGJ en het Openbaar Ministerie (OM).

De IGJ beschikt over een eigen opsporingsdienst en heeft met het OM een formeel samenwerkingsprotocol voor informatie-uitwisseling, opsporing en strafrechtelijke handhaving. Toch is onvoldoende inzichtelijk hoeveel meldingen van ernstige misstanden daadwerkelijk tot strafrechtelijk onderzoek of vervolging leiden.

Een locatieverbod mag nooit worden gebruikt om mogelijke strafbare feiten, meldingen van slachtoffers of bewijsmateriaal aan het zicht van toezichthouders en opsporingsinstanties te onttrekken.

Euthanasiecijfers stijgen: speelt tekortschietende verpleeghuiszorg een rol?

Nederland telde in 2025 maar liefst 10.341 euthanasiemeldingen, tegenover 7.666 in 2021: een stijging van bijna 35%.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de landelijke artsenfederatie, heeft aandacht gevraagd voor de mogelijke invloed van tekortschietende ouderenzorg op euthanasiewensen.

De KNMG heeft in juli 2026, naar aanleiding van het RISE-onderzoek , gewezen op mogelijke invloed van personeelstekorten, bezuinigingen en angst voor tekortschietende ouderenzorg en terminale thuiszorg op euthanasiewensen.

Het onderzoek signaleert dat mensen mogelijk een euthanasieverzoek doen of versterken vanuit angst voor ontoereikende zorg. De KNMG noemt het uitdrukkelijk onwenselijk wanneer angst voor of daadwerkelijke tekortschietende zorg een rol speelt bij een euthanasieverzoek.

Dit roept een vraag op: in hoeverre is een euthanasiewens daadwerkelijk een vrijwillige keuze wanneer mensen vrezen niet de zorg, ondersteuning en bescherming te krijgen die zij nodig hebben?

Hoeveel waarschuwingen hebben we nog nodig?

Het is niet langer vijf voor twaalf. Het is in 2026 al één over twaalf. De tijd van wegkijken, wegwuiven en mooie beloften moet voorbij zijn. Wie misstanden aan de kaak stelt, verdient bescherming, geen intimidatie, uitsluiting of straf. Waarom worden degenen die de waarheid naar buiten brengen aangepakt, terwijl de misstanden blijven bestaan?

De politiek moet ingrijpen en onmiddellijk onafhankelijk onderzoek eisen naar de onveilige verpleeghuiszorg, de behandeling van klokkenluiders, locatieverboden en de capaciteit en slagkracht van de IGJ.

Een samenleving die haar kwetsbaarste ouderen niet beschermt, faalt in haar meest fundamentele verantwoordelijkheid. Veilige menswaardige zorg is geen gunst. Het is een recht!

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