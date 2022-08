Wordt er ‘paniek gezaaid’ over het klimaat? Kijk naar de cijfers

20 jul. 2022 - 10:29

Ik geef je helemaal gelijk maar adviseer je niet te kijken naar wat er momenteel aan de overkant van de Oceaan gebeurd aan ontkenning van Climate Change aan de kant van de Republikeinen onder luide promotie van de presentatoren en commentatoren van hun voornaamste spreekbuis Fox News. Als dit na het tijdperk Trump een in aantal onbeduidende minderheid in Amerika zou zijn ( het zoals in Nederland de partij van Baudet) dan you ik me geen zorgen maken maar nadat het Hoog gerechtshof dat door toedoen van Trump al in een conservatief bastion is omgeturnd, dreigen de Republikeinen nu in alle polls, nu Biden een historisch lage „approval“ voor zijn beleid heeft , de midterm verkiezingen van Senaat en het Huis van Afgevaardigden glasrijk te winnen en wordt Biden helemaal een „lame duck“ president. en is Climate Change niet meer een onderwerp waar vooruitgang kan worden gemaakt. In tegendeel de Republikeine die heilig geloven in „goedkope“ en „schone“ olie gas en kolen uit eigen bodem willen het laisez faire beleid van Trump weer in ere instellen want toen was er immers bijna geen inflatie door een prijs van $2 per gallon tegen €5,- nu. De grootste uitstoter van Co2 , de Verenigde Staten, haken dus voorlopig af in de drastische vermindering van de Co2 uitstoot in de wereld !

