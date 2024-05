Worden we gelukkiger van economische groei?

Economische groei is niet bepalend voor het geluksgevoel dat de bevolking heeft. Financieel journalist Alan Kohler gaat daar op in omdat Australië, waar hij woont, wel een forse economische groei kent maar de inwoners er niet gelukkiger van worden.

Het gelukkigste land is Finland, waar de economie al jaren stabiel is. Opvallend is dat het land ook hoge belastingen kent, veel hoger dan Nederland dat onder het Europese gemiddelde ligt. Met de belastingopbrengst worden onder meer het onderwijs - het beste ter wereld, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid gefinancierd.